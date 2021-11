Hellig jul 2021

Utkommer 12.november!

Hellig jul er fylt til randen med fortellinger for små og store, vakre bilder, dikt og sanger. Det meste er nytt, men tradisjoner og tilbakeblikk har også sin plass. Det er tankevekkende, overraskende, det varmer og det varer.

Årets gjesteredaktør Olaug Nilssen har bedt med seg et knippe gode forfatterkollegaer. Sammen med dem og et mangfold av kunstnere og skribenter viser hun at høytid og det hellige kan framtre i mange former.

Gledelig jul!